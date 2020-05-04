Karakılçık buğdayı Atakum'da yeniden hayat buluyor
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Karakılçık buğdayı Atakum'da yeniden hayat buluyor

Karakılçık buğdayı Atakum'da yeniden hayat buluyor
04.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:39

Atakum Belediyesi, Anadolu topraklarında yetişen en kaliteli tarımsal türlerden biri olan ve yıllar içerisinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan karakılçık buğdayının atalık tohumla yeniden üretimi için harekete geçti.

Atakum Belediyesi, Anadolu topraklarında yetişen en kaliteli tarımsal türlerden biri olan ve yıllar içerisinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan karakılçık buğdayının atalık tohumla yeniden üretimi için harekete geçti.

5 bin metrekarelik arazide Atakum Belediyesi ekiplerince yetiştirilen ata yadigari buğday, gelecek yıl Atakumlu çiftçilere tohumluk olarak dağıtılacak. Bir sonraki dönemde yaklaşık 55 bin metrekarelik alandan elde edilen mahsül, Türkiye genelinde satışa sunularak Atakumlu üreticinin kalkınmasına destek sağlanacak. İlçeye bağlı kırsal mahallelerin üretimle kalkınması için Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin öncülüğünde kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan tarımsal türlerin yaşatılması için yoğun çalışmalar yürütüyor. Anadolu topraklarının yerli tarımsal türlerinden biri olan ve hibrit tohumların Türkiye tarımını ele geçirmesinin ardından yok olma tehlikesi ile karşıya karşıya kalan karakılçık buğdayı, Atakum'un kırsal mahallelerinde yeniden yeşerdi. Atakum Belediyesi tarafından 5 bin metrekarelik arazide yetiştirilmeye başlanan karakılçık buğdayı, başak yapılarını oluşturma safhasına ulaştı. Ziraat mühendislerinin gözetiminde gübreleme ve ilaçlama çalışmaları yürütülen arazide yetişen buğdaylara özel bir bakım programı uygulanıyor.

Atalık tohum çiftçilere ücretsiz dağıtılacak

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin yaşama geçirilmesine öncülük ettiği kırsal kalkınma projelerinden biri olan karakılçık buğdayı üretimi, Atakumlu çiftçiler için yeni bir gelir kapısı olacak. Başakları siyah tüylü, sert yapıda olması nedeniyle geleneksel yöntemlerle öğütülen karakılçık buğdayından elde edilen un, piyasada yüksek fiyatlar ile alıcı bulabiliyor. Diğer türlere göre protein ve besin değeri yüksek olan karakılçık; yüksek lifli yapısı, mineral ve vitamin yönlerinden zenginliği ile biliniyor. Atakum'da kurulma aşamasında olan Kırsal Kalkınma ve Kadın Emeği Kooperatifi'nin koordinasyonuyla karakılçık için alım garantili üretim programı uygulanacak. Karakılçık buğdayından elde edilen un özel olarak paketlenerek, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yerel yönetimler tarafından açılan gıda marketlerinin yanı sıra ekonomik gücü yüksek tüketicilere butik gıda ürünleri sunan noktalarda satışa sunulacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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