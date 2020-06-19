Karakılçık buğday hasadı Menemen'de gerçekleştirildi Menemen Belediyesi tarafından Toprak Haftası Şenliği kapsamında "Nesilden Nesile, Tohumdan Toprağa" başlığıyla düzenlenen etkinliklerin ikincisi bugün gerçekleştirildi.

Başkan Aksoy: "Karakılçık buğdayımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılım gösterdiği etkinlikte, Kasım ayında Menemen'in bereketli topraklarıyla buluşturulan Karakılçık buğdayının hasadı yapıldı.

Menemen Belediyesi Toprak Haftası Şenliği Karakılçık Buğday Hasadı Türkelli'de bulunan Menemen Tarımsal Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirildi. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve eşi Dilek Aksoy ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, İzmir Tariş Kooperatifi Menemen Şube Başkanı Mehmet Sarı, CHP Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan, Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, Menemen Esnaflar Odası Başkanı Ziya Demir, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

"Kendi kendine yeten bir ülke olmanın şartı üretmekten geçiyor"

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'la birlikte biçerdövere binip buğday hasadına katılan, tırpanla ekin deren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Toprak böyle bir şey. Eğer emek verirseniz, değer verirseniz o da karşılığını veriyor. Nankörlük yoktur toprakta. Bugün burada boyumuzu aşan başaklar görmek ve bunun ekmeğe dönüşeceğini bilmek, insanların karnını doyuracağını bilmek çok mutlu ediyor. Buna ihtiyacımız vardı. Özellikle pandemi süreci çok daha net bir biçimde toprakla bağlarımızı güçlendirmemiz gerektiğini öğretti bize. Kendi kendine yeten bir ülke olmanın şartı üretmekten geçiyor" dedi. Menemen'de yapılan bu çalışmanın bütün Türkiye'ye ilham vermesini dileyen Tunç Soyer, "Belediyecilik artık sadece çöp toplamak, yol yapmaktan ibaret değil. Üretimi desteklemek, üreticiyi desteklemek gerekiyor. Bunlar da belediyeciliğin asli görevleri arasına girdi. Birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum ve Serdar Başkanıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hasat bizim için bayramdır"

Etkinlikte konuşan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise, "Öncelikle büyük başkanıma çok teşekkür ederim. Bize çok ciddi destek verdi. Bu işe öncülük etti. Hasat zamanı bizde bayram zamanıdır. Hatta eskiden çocukların doğum zamanları bile hasat zamanına göre söylenirdi. Ne ekersen onu biçersin lafı da boşuna söylenmemiştir Başkanımızın öncülüğünde Karakılçık buğdaylarımızı ektik şimdi de biçiyoruz. Karakılçık buğdayımıza ve ata tohumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hepimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler