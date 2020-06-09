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Karakılçık buğday hasadı başladı

Karakılçık buğdayının kaybolmaya yüz tutmuş olan tohumunu 2011'de bulup çoğaltan ve taş değirmende öğüterek adına "Ata Ekmeği" denen ekmeği üreten Seferihisar Belediyesi, bu senenin Karakılçık buğday hasadına başladı.

Karakılçık buğday hasadı başladı
09.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:43

Karakılçık buğdayının kaybolmaya yüz tutmuş olan tohumunu 2011'de bulup çoğaltan ve taş değirmende öğüterek adına "Ata Ekmeği" denen ekmeği üreten Seferihisar Belediyesi, bu senenin Karakılçık buğday hasadına başladı.

2011 Yılında Seferihisar'ın Gödence köyünde bulunan bir avuç Karakılçık buğdayının hasadı başladı. Tamamen doğal Karakılçık buğdayından elde edilen un ile Turgut ve Ulamış köylerinde yaşayan kadınların taş fırınlarda yaptığı ekmekler, Seferihisar Belediyesi tarafından işletilen bakkallarda tüketici ile buluşuyor. Belediyeye ait e-ticaret sitelerinde en çok satılan ürünlerden biri olan Ata Ekmeği'nin unu olan Karakılçık buğdayının hasadı ilk olarak Turgut köyündeki belediyeye ait 60 dönümlük tarlada başladı. Toplamda çiftçilerinde ürettiği 350 dönüm buğday hasat edilerek ekmek ve un olarak tüketici ile buluşacak.

350 dönüm tarlada üretiliyor

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bu yıl Covid-19 tedbirleri dolayısıyla Ata Ekmeği ve Armola Şenliği'ni yapamadıklarını ancak bu süreçte her zaman köylünün yanında olduklarını belirterek, "Alım Garantili Buğday projesiyle kaybolmak üzere olan tohumu şu an bu yıl 350 dönüm tarlada üretiyoruz. Bu proje ile belediye olarak devletin buğday için açıkladığı taban fiyatını baz alarak açıklanan fiyatın üç mislini köylümüze veriyoruz. Bu şekilde köylümüz daha çok kazanacak ve bu sayede daha çok üretecek. Seferihisar Belediyesi olarak bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz, her zaman üreticimizin yanındayız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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