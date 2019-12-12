Karakeçili Sucuk Üretim Tesisi deneme üretimine başladı
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Karakeçili Sucuk Üretim Tesisi deneme üretimine başladı

Karakeçili ilçesinde yapımı tamamlanan sucuk üretim tesisi deneme üretimine başladı.

12.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:00
Karakeçili Sucuk Üretim Tesisi deneme üretimine başladı

ilçesinde yapımı tamamlanan sucuk üretim tesisi deneme üretimine başladı.

Kaymakam Yunus Emre Şahin, Belediye Başkanı ile İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, tesisi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Şahin, Vali 'in tesisin yapılmasına büyük destek sağladığını belirterek, kendisine teşekkür etti.

Karakeçili'nin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğunu dile getiren Şahin, "Hayvancılık geliştiği için eti ve sucukları meşhur. Ankara ve Kırıkkale'de iyi biliniyor. Valimiz Yunus Sezer'in destekleri ile bu tesis yapıldı. Bu bölgede tanınan Karakeçili sucuklarını Türkiye'ye tanıtmak için bu üretim tesisi deneme üretimine başladı. 'Karakeçili Kayı Sucukları' adı altında Türkiye'ye tanıtarak bir marka haline gelmesi için hep birlikte çalışacağız. Bu tesis Karakeçili ilçesinin ekonomisine büyük katkı sağlayarak, hayvancılığın gelişmesini de destekleyecek." diye konuştu.

Kaynak: AA
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