Karakeçili ilçesinde 14 ev karantinaya alındı
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Karakeçili ilçesinde 14 ev karantinaya alındı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki bir mahalledeki 14 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

16.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:02

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki bir mahalledeki 14 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Karakeçili İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, tedbir amaçlı olarak Zafer Mahallesi Şehit Alparslan Caddesi'nde yer alan 14 evdeki tüm vatandaşların ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Karantina süresince mahalleye giriş çıkışların kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesine, evde takip kurallarına uygun hareket etmeyen kişilerle ilgili ihbar ve şikayetlerin yerinde tespitlerinin yapılmasına ve kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, vatandaşların karantina boyunca sağlık personeli tarafından telefon veya ev ziyaretleriyle sağlık kontrollerinin yapılmasına da karar verildi.

Bu arada mahalle sakinlerine virüsün İzmir'den yakınının asker uğurlama töreni için gelen kadından bulaştığı iddia edildi.

Karakeçili ilçesinde 14 ev karantinaya alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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