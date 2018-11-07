Karakeçili'de Öğrencilere Yetenek Testi Uygulandı

Karakeçili ilçesinde Türkiye Sportif Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında öğrencilere yetenek testi taraması yapıldı.

Türkiye Sportif Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Karakeçili Spor Salonunda yapılan çalışmayla 3. sınıf öğrencileri yetenek testinden geçirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Musa Özmen, yaptığı açıklamada, proje kapsamında ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin bedensel yeteneklerini ortaya çıkarmak için boy, kilo, esneme, sıçrama, pençe, kuvvet, geriye top fırlatma, çabukluk, çeviklik gibi testlerden geçirildiğini söyledi.

Test sonucunda yüzde 10 dilimine giren çocukların yaz spor okullarına alındığını belirten Özmen, yaz spor okullarındaki öğrencilerin yeteneklerine göre branşlara ayrılarak yetiştirildiğini kaydetti.