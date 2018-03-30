Karakeçili'de Futbol Turnuvası Başladı

Karakeçili ilçesinde Kaymakamlık Bahar Futbol Turnuvası başladı.



İlçedeki kamu kurumları, okul müdürlükleri, muhtarlıklar, özel sektör kuruluşları ve esnafların katılımıyla kurulan 9 takımın mücadele edeceği turnuvada, maçlar Karakeçili Münir Karaloğlu Şehir Stadı'nda yapılacak.

Karakeçili Belediye Spor ile Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi arasındaki turnuvanın ilk maçının başlama vuruşunu Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu yaptı.

Kaymakam Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temel amaçlarının kamu görevlileri ile halk arasında dayanışma ve sevgi bağlarını güçlendirmek olduğunu söyledi.



Böyle organizasyonlarla gençleri kötü alışkanlıklardan bir nebze olsun uzak tuttuklarını belirten Köroğlu, "Gençlerimiz böylece, telefon ve bilgisayar bağımlılığından uzaklaşıyor. Bundan sonra da sportif etkinliklerimiz devam edecek. Turnuvada dostluğun hakim olması dileğiyle katılan tüm takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.