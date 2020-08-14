Karakeçili'de cuma namazı öncesi Kovid-19 bilgilendirmesi Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde vatandaşlar cuma namazı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde vatandaşlar cuma namazı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirildi.

İlçe stadında kılınan cuma namazı öncesi Karakeçili Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Feridun Karagöz, cemaate koronavirüs hakkında bilgi verdi.

Karagöz, bulaşma hızı çok yüksek olan koronavirüsten korunmak için her şeyden önce temizliğin çok önemli olduğunu, beden ve mekan temizliğinin yanında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak korunmanın sağlanabileceğini ifade etti.

Kalabalık ortamlardaki yakın temasta bu riskin katbekat artığını, özellikle asker uğurlamaları, taziyeler ve düğünlerin virüsün yayılmasına ortam oluşturduğunu belirterek, kalabalık ortamlara girilmemesi, girilmesinin zorunlu olduğu durumlarda da maske ve mesafe kurallarına uyulması gerektiğini kaydetti.

Karagöz, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatarak, virüsün kime bulaştığı ve kimin taşıdığının test yapılmadan bilinmediğinden bu hususta en büyük sorumluluğun bireyin kendisinde olduğunu, bilmeden de olsa virüsü birine bulaştırdığınızda bunun vicdani rahatsızlığına katlanmamak, kul hakkına girmemek için temizlik, maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA