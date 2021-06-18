Karakeçili'de çiftçiler kaz yetiştiriciliği hakkında bilgilendirildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde çiftçilere kaz yetiştiriciliği konusunda bilgi verildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde çiftçilere kaz yetiştiriciliği konusunda bilgi verildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Boz, Karakeçili Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ülkede kaz yetiştiriciliğinin cazip bir yatırım olduğunu söyledi.

Kaz eti konusunda üretimin tüketimi karşılamadığına dikkati çeken Boz, şu bilgileri verdi:

"Pazar sorunu da sözleşmeli yetiştiricilik ile ortadan kalktı. Sözleşme yapılması durumunda 40-45 günlük civcivler 65 liraya, anaçlar ise 140 liraya yetiştiricilere veriliyor. Kazların yaklaşık 12 hafta gibi bir dönemde yetiştirilip kesiminin yapılması gerekiyor. 12 haftadan sonra yem tüketimi çok olup, et verimi aynı oranda artmıyor. Ülkemizde yerli ırkın yanında Avrupa ve Uzak Doğu kökenli kazlar da bulunuyor."

Toplantıya, merkez ve köylerdeki çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Avan