Karakeçili'de camiler cuma namazı için hazırlanıyor Karakeçili ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde hazırlıklar devam ediyor.

Karakeçili ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde hazırlıklar devam ediyor. Karakeçili Belediyesi, cuma namazı için Merkez Camisi'nin bahçesindeki çalışmalarına devam ediyor. Caminin çevre düzenlemesi yapılarak, namaz kılınacak alana kilit parke döşemesiyle ibadete hazır hale getirilecek. Kaynak: AA