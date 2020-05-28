Karakeçili'de camiler cuma namazı için hazırlanıyor
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Karakeçili'de camiler cuma namazı için hazırlanıyor

Karakeçili ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde hazırlıklar devam ediyor.

Karakeçili'de camiler cuma namazı için hazırlanıyor
28.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:51

Karakeçili ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde hazırlıklar devam ediyor.

Karakeçili Belediyesi, cuma namazı için Merkez Camisi'nin bahçesindeki çalışmalarına devam ediyor.

Caminin çevre düzenlemesi yapılarak, namaz kılınacak alana kilit parke döşemesiyle ibadete hazır hale getirilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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