Karakeçili Belediyesi büz ve bordür taşı atölyesi faaliyete geçti Karakeçili Belediyesi, büz ve bordür taşı üretimine başlandı.

Karakeçili Belediyesi, büz ve bordür taşı üretimine başlandı.

Belediye Başkanı Veysel Aydemir, yaptığı açıklamada, Zafer Mahallesi'ndeki belediye garajı atölyesinde bulunan makinelerin atıl durumda olduğunu söyledi.

İlçenin yol, kaldırım ve kısmi olarak kanalizasyon sorunu bulunduğunu aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"Atıl durumda bulunan bu atölyeyi faaliyete geçirdik. Büz ve bordür taşı üretip, kanalizasyon ve kaldırım çalışmalarımızı yapacağız. Parke taşı makinesini alarak parke üretimini de gerçekleştireceğiz. İlçemizde parkesiz yol, bordür taşsız kaldırım ve kanalizasyonsuz yerleşim alanı bırakmayacağız. Belediyemizin gelirleri sınırlı ve alt yapı için bu malzemeleri kendimiz üreterek büyük oranda tasarruf sağlayacağız, halkımıza hizmetin daha iyisini ve güzelini sunmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA