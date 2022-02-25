Karakayalar pazar yerine kavuşuyor!

Bölge ekonomisine de katkı sağlayacak semt pazarı 4500 m2 alanda yer alıyor. 1500 m2 olarak belirlenen sosyal alanda vatandaşlar için kafeterya, park ve tuvalet bölümleri bulunacak. Seferihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce projelendirilen semt pazarı alanında 500 m2 otopark alanı da bulunuyor.

Pazar alanının esnaf ve Seferihisarlıların en elverişli şekilde kullanabilmesi için ortak akılla projelendirilerek yapımına başladıklarının altını çizen Başkan Yetişkin; "Söz verdiğimiz bir projeyi daha kısa süre içinde hemşerilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

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