Karakaya: "Mersin'in Kaynaklarının Mersin'de Kalması Gerekiyor"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 9 No'lu Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Telekomünikasyon ve Büro Cihazları Meslek Komitesi Başkanı Serkan Karakaya, üyeleriyle bir araya gelip Mersin'de üretilen bilişim hizmetleri, yazılım ürünleri, Ar-Ge çalışmalarını tanıtmak istediklerini belirterek, "Mersin'in kaynaklarının Mersin'de kalması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Karakaya, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, sektör ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini anlattı. Teknolojinin tüm sektörleri yakından ilgilendirdiğini belirten Karakaya, ilerleyen süreçte oda bünyesindeki sektörlerin tümüyle diyaloglarını artırarak işbirliklerini artıracaklarını söyledi. Karakaya, önceliği oda bünyesindeki komiteleri ve komite üyelerini tanımaya vereceklerini anlattı.

"Mersin'de bilişimle ilgili güzel hizmetler var ama bilinmiyor"

Veri güvenliği semineri düzenlediklerini, bundan sonraki süreçte diğer komite üyeleriyle buluşacakları organizasyonlar düzenleyeceklerini aktaran Karakaya, diğer komitelerin üyeleriyle bir araya gelip Mersin'de üretilen bilişim hizmetleri, yazılım ürünleri, Ar-Ge çalışmalarını tanıtmak istediklerini söyleyerek, Mersin'de bu alanlarda çok güzel hizmetler verilmesine rağmen bilinmemesi nedeniyle ihtiyaçların şehir dışından giderildiğini vurguladı. Karakaya, "Biz de bu sorunun önüne geçip tüm üyelerimizin Mersin'den de istedikleri kalitede hizmet alabileceklerini anlatmak istiyoruz. Mersin'in kaynaklarının Mersin'de kalması gerektiğine inanıyoruz. Kentimizde teknolojiyi kullanıp tasarlayabilen, yeterli seviyedeki işgücüyle dinamik bir yapı mevcut. Bunu anlatabilmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İkinci hedef melek yatırımcılar"

Üyelerle diyaloğun artırılması sonrasındaki ikinci hedefin melek yatırımcılar olduğunu dile getiren Karakaya, bu kavramın Türkiye'de yeni yeni yayılmaya başladığını ancak özellikle bilişim sektörü açısından çok önemli bir oluşum olduğunu söyledi. Girişimcilerin en büyük eksiğinin sermaye olduğunu, bu sorunu da melek yatırımcılar aracılığıyla çözebileceklerini kaydeden Karakaya, melek yatırımcıları Mersin'e çekebilmek adına çalışacaklarını dile getirdi. Bunun için Mersin Teknopark'ın önemli bir havuz olduğuna aktaran Karakaya, "Teknopark'ta çok önemli projeler var. Bu projelerin melek yatırımcılar tarafından destekleneceğine inanıyorum. Türkiye'de lisanslı 150 firma var ve 10 milyon dolarlık yatırımları bulunuyor. Örneğin Amerika'da 300 binin üzerinde melek yatırımcının 23 milyar dolar yatırımı var. Avrupa'da ise bu rakam 70 bin melek yatırımcı ve 5 milyar dolar seviyesinde yatırım. Mersin'i melek yatırımcılar açısından özellikle teknoloji ve internet için işlenmemiş bir maden olarak görmekteyiz" diye konuştu.

"Yazılım firmalarımızı dünyaya açmak istiyoruz"

Bir sonraki aşamada melek yatırımcılar ile projeleri buluşturmaya odaklanacaklarını vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti; "Bölgemizdeki doğru girişimcilerle melek yatırımcının buluşması sonrasında özellikle yatırım firmalarımızın sermaye sorunlarını ortadan kaldırıp, çok daha hızlı ilerleyip dünyaya açılmasını istiyoruz. Bugün Mersin'deki startuplarımız da sermaye sorunlarının çözümlenmesiyle birlikte birer dünya firması haline gelebilir. Odamıza kayıtlı tüm üyelerimizin sektörel sorunlarının çözümünde yardımcı olmaya hazırız. Sorunlarının çözümü noktasında ihtiyaç duydukları ürünleri alırken doğru ürünü tespit etme, ihtiyaçlarını belirleme noktasında destek verebiliriz. Çözüm ortaklıkları geliştirebiliriz. Bu nedenle daha sık bir araya gelmeliyiz." - MERSİN