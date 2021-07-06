Karakaya İçme Suyu Hattının Yüzde 82'Si Tamamlandı
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Karakaya İçme Suyu Hattının Yüzde 82'Si Tamamlandı

Karakaya İçme Suyu Hattının Yüzde 82'Si Tamamlandı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Başiskele ilçesinde devam eden Karakaya içme suyu çelik hattı deplase ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Başiskele ilçesinde devam eden Karakaya içme suyu çelik hattı deplase ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmit ve Başiskele ilçelerine bağlı bazı bölgelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan hattın yüzde 82'lik kısmı tamamlandı.

2. ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kocaeli'de abonelerine kesintisiz içme suyu ve modern altyapı yatırımları ile hizmet veren İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılı yatırım programı kapsamında il genelinde yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 1960'lı yıllarda imalatı yapılan Karakaya içme suyu hattının ekonomik ömrünü doldurması ve şahıs arazileri içinde kalan kısımlarının yenileme ve deplase imalatları yapılıyor.

6 KİLOMETRE YENİ ALTYAPI HATTI

Başiskele ilçesi sınırları içinde bulunan Kullar Yakacık, Paşadağ, ve Fatih mahallelerinde toplamda 4 bin metre uzunluğunda 800 mm çapında çelik boru hattı imalatının 3 bin 300 metre uzunluğundaki kısmı tamamlandı. Ayrıca, İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi kısmında yapılacak çalışmalarda ise 100 metre uzunluğunda 800 mm çapında çelik hat imalatı yapıldı. Yuvacık bölgesinde çelik boru hattı çalışmaları yapılıyor. Proje kapsamında 2050 metre uzunluğunda 100 mm çapında düktil font boru imalatları da yapılacak.

YÜZDE 82'LİK KISMI TAMAMLANDI

Başiskele ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda yapılan imalatlar ile birlikte işin yüzde 82'lik kısmı tamamlandı. Geçtiğimiz Nisan ayında başlayan Karakaya içme suyu hattı deplase ve yenileme çalışmaları, toplamda 6 ay içinde tamamlanarak Eylül ayı sonu itibariyle hizmete alınacak. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının toplam maliyeti, 16, 5 milyon TL olacak.

ALTYAPI SONRASI ÜSTYAPI YENİLENİYOR

Program kapsamında altyapı imalatlarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmaları da hemen yapılıyor. Yapılan çalışmalarla birlikte bozulan yollar, asfalt yama ile yenilenerek konforlu bir hale getiriliyor. Altyapısı tamamlanan bölgelerde program kapsamında üstyapı çalışmaları devam edecek.

Kaynak: Habermetre

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