Karakaya'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Basın İlan Kurumu (BİK) Sivas Müdürü Sabri Karakaya, yayımladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Mesajına, "Gazetecilik mesleği, vatandaşlarımızın doğru zamanda, doğru bilgiye ulaşması ve toplumsal farkındalığın arttırılması yolunda çok önemli bir kamusal görevin ifa edilmesidir" diye başlayan BİK Sivas Müdürü Sabri Karakaya, "10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kabul edilen bu özel günün hep birlikte 57'nci yılını kutlamaktayız" dedi.

Karakaya, tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında önemli yeri olduğunu da kaydederek, "İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazeteci arkadaşlarımızın düzenli bir mesaisi olmadan, halkımızı ve kamuoyunu bilinçlendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Böylesine önemli bir görevi yerine getiren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir kez daha kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim" şeklinde konuştu. - SİVAS