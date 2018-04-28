Karakaş Gövde Gösterisi Yaparak Milletvekili Aday Adaylığı Başvurusunu Gerçekleştirdi

Karabük'ün sevilen genç başarılı ve hayırsever işadamlarından Sertaş Karakaş 24 Haziran'da yapılacak olan genel seçimler milletvekili aday adayı olarak resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

AK Parti Yenice İlçe teşkilatı başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Sertaş Karakaş, 24 Haziran'da yapılacak Genel seçimler için yoğun bir kalabalık eşliğinde AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adaylığı başvuru belgesini AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz'e teslim etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gençler siyasette aktif rol alın' talimatıyla AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı olmaya karar verdiğini belirten Karakaş, "1994 yılında hafızama kazınan değerli liderimiz, başkomutanımızın sevgisini 24 yıldır yüreğimde yaşatıyorum. Ak davamızın kurulduğu günden bu yana 17 yıldır her seçimde partimizin tüm seçim çalışmalarında aktif olarak görevler aldım. Bugün burada AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gençler siyasette aktif rol alın' talimatıyla Karabük'te hizmet etmek aşkıyla AK Parti Karabük milletvekili aday adaylığını müracaat etmenin onur ve şerefinin taşımaktayım. Aday olsam da olmasam da AK davamızın hak yolunda reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden asla ayrılmayacağım. Davasını davamız kabul ederek tek millet, tek bayrak, tek vatan,tek devlet ülküsünde yılmadan çalışacağıma huzurunuzda söz veriyorum." dedi.

Yenice'den kalabalık konvoy eşliğinde Karabük'e gelerek gövde gösterisi yapan hayrısever iş adamı Sertaş Karakaş resmi başvurusunu gerçekleştirdikten sonra parti binası önünde kendisini desteklemeye gelen gençlere de teşekkür konuşması yaptı. - KARABÜK