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Karakaş; "Can suyu kredisi istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - Haberler | Yerel

- Karakaş; "Can suyu kredisi istiyoruz" Aydın'ın Nazilli ilçesinde 410 üyesi ile hizmet veren Berberler ve Kuaförler Odası üyelerini ziyaret eden Federasyon Genel Başkanı Bayram Karakaş, berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin sıkıntılarına çözüm için can suyu kredisi...

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - - Karakaş; "Can suyu kredisi istiyoruz"

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 410 üyesi ile hizmet veren Berberler ve Kuaförler Odası üyelerini ziyaret eden Federasyon Genel Başkanı Bayram Karakaş, berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin sıkıntılarına çözüm için can suyu kredisi desteği beklediklerini ifade etti.

Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası'nı ziyaret eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Nazilli'deki çalışmalardan ve sorunlardan söz eden Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Olcay Akyıldız, "İlçede hizmet veren oda üyelerimiz pandemi süresince yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen hizmet verme yönünde gereken ne varsa yapmıştır. Ancak maddi ve manevi yıpranan üyelerimiz kredilerini ve borçlarını da ödeyemez duruma gelmiştir. Oda yönetimi olarak federasyonumuzun da desteği ile maddi durumu çok sıkıntıda olan üyelerimize destek olmaya gayret ettik. Ama acilen tüm üyelerimize destek beklemekteyiz. Ayrıca pandemi ile mücadelede büyük önem arz eden aşıya karşı duyarlı olmamız gerekmektedir. Bu nedenle tüm üyelerimizin aşılarının tam olması ve hijyen konularında da azami özen gösterilmesi konularında üyelerimiz gerekeni yapmıştır" dedi.

"Can suyu kredisi istiyoruz"

Ziyarette konuşan Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Olcay Akyıldız'a gösterdiği hassasiyet ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Federasyonumuza bağlı 122 oda başkanımızın herbirine sağlık bakanlığımızın müfredatına bağlı olarak maske, mesafe, hijyen ve aşılanma konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz görevimizi yaparsak sonrasında mutlu oluruz. Biz aşılıyız ve tüm çalışanlarımızla birlikte bizlerden hizmet alan tüm üyelerimizi aşı kampanyasına davet ediyoruz. Pandemi süresince kapalı kalan üyelerimiz o sıkıntılı günleri aştı. Ancak yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle maddi desteğe ihtiyacı doğdu. Devletimizden bu konuda destek bekliyoruz ve can suyu kredisi ile esnafımızı rahatlatmasını istiyoruz" dedi.

Karakaş; Can suyu kredisi istiyoruz

Karakaş; Can suyu kredisi istiyoruz

Karakaş; Can suyu kredisi istiyoruz

Karakaş;
İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - Son Dakika Haberleri
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