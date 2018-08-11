Karakartal Hareketi "Arkadaşını Getir" Kampanyası

Vodafone'un Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında geçen yıl başlatılan "Arkadaşını Getir" kampanyası, taraftarın yoğun talebi üzerine yeniden düzenleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında "#BizKaraKartalız, birlikte yürür, birlikte kazanırız" temasıyla geçen yıl hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan "Arkadaşını Getir" kampanyası, taraftarın yoğun talebi üzerine tekrarlanıyor.

Kampanya kapsamında, arkadaşını Vodafone KaraKartal Hareketi'ne transfer eden herkese ve transferle gelen arkadaşlarına sosyal medyada geçerli 2 GB internet hediye ediliyor.

Bir abonenin bir ayda en fazla 4 kez yararlanabildiği kampanyayla toplam 8 GB'ye kadar internet kazanmak mümkün oluyor. Buna göre, "TRANSFER" yazdıktan sonra boşluk bırakarak arkadaşının numarasını 1903'e ücretsiz SMS gönderen aktif Vodafone KaraKartallılar ve Vodafone KaraKartallı olan arkadaşları hediye internetten faydalanabiliyor.

Vodafone KaraKartal'ın üye sayısı 1 milyona yaklaştı

Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında Vodafone'un zengin tarife dünyasından kendilerine en uygun tarifeyi seçebilen Beşiktaş JK taraftarları, aylık tarife ücretlerine ek 5 ve 9 TL'lik destek paketleri ile takımlarına destek olabiliyor.

Bu paketler sayesinde aylık 1 ve 2 GB'lık sosyal medya internet paketlerine sahip olan taraftarlar ayrıca, Beşiktaş JK'nın kazandığı her maç için sosyal medyada geçerli Galibiyet Primi, takımla birlikte deplasmana seyahat, hediye VIP ve normal biletler, antrenman ve kamp ziyareti, indirimli müze turu, imzalı forma, Kartal Yuvası indirimi, çocuğunu seremoniye çıkarma hakkı, Ayın Sürprizi gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor.

Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş JK'ya son 3 yılda toplam 9 milyon TL'yi aşkın ek katkı sağlanırken, üye sayısı da 1 milyona yaklaştı.

Halihazırda Vodafone abonesi olanlar, Vodafone KaraKartal Hareketi'ne katılmak için "BJK5" ve "BJK9" yazarak 1903'e SMS gönderebiliyor ya da "Vodafone Yanımda" uygulamasından başvurabiliyor.

Vodafone abonesi olmayanların ise en yakın Vodafone Cep Merkezi'ne başvurması gerekiyor. Vodafone KaraKartal Hareketi hakkında ayrıntılı bilgi almak için www.seninicinbesiktas.com sitesi ziyaret edilebiliyor.