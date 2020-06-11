Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçuşlar 3 ülkeyle bugün itibariyle başlıyor, peyder pey uçuşlarımız... Ankara-Sivas YHT Projesi'nin şantiyelerinde inceleme Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları KIRIKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Projesi'nin şantiyelerinde incelemelerde bulunarak, açıklamalarda bulundu.

Ankara-Sivas YHT Projesi'nin şantiyelerinde inceleme Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları KIRIKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Projesi'nin şantiyelerinde incelemelerde bulunarak, açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA