Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçuşlar 3 ülkeyle bugün itibariyle başlıyor, peyder pey uçuşlarımız...
Ankara-Sivas YHT Projesi'nin şantiyelerinde inceleme Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları KIRIKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Projesi'nin şantiyelerinde incelemelerde bulunarak, açıklamalarda bulundu.
11.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:31
Ankara-Sivas YHT Projesi'nin şantiyelerinde inceleme
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları KIRIKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Projesi'nin şantiyelerinde incelemelerde bulunarak, açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA