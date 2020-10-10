Karaismailoğlu: "Ülkemizin huzuru için onurlu ve kutsal bir mücadele veriyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karaismailoğlu: "Ülkemizin huzuru için onurlu ve kutsal bir mücadele veriyoruz"

10.10.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.10.2020 13:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanlığını ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanlığını ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi. (1)

"PKK'sı, FETÖ'sü, paraleli, alternatifi, yabancı istihbaratları yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlarla istikrarımızı bozmaya uğraşıyorlar. Yalan haberlerle çarpıtmayla, sistemli saldırılarla seçmen tercihlerine yönelik milli iradeyi etki altına almaya çalışıyorlar"

"Bu toprakların ve bu milletin sevdalısı olarak oynanan oyunu çok net görüyor, yakından takip ediyor ve ülkemizin huzuru için onurlu ve kutsal bir mücadele veriyoruz. Biz bu vatanın her karış toprağında huzurun ve güvenliğin sağlanması için and içtik."

"Biz doğru kişilerle yola çıktık. Onlarla birlikte milletimizi yoldaş edindik. Vesayetçileri yoldaş edinmedik. Halkın arasına karışmayanları yoldaş edinmedik. Biz ayağı toprağa basan millet üşüdüğünde iliklerine kadar üşüyüp millet ağladığında yüreği kan ağlayan canları yoldaş edindik. Milleti yoldaş edindik, sizleri yoldaş edindik. Onun için artık Türkiye'de halkın dediği, istediği oluyor"

Karaismailoğlu: 'Ülkemizin huzuru için onurlu ve kutsal bir mücadele veriyoruz'
Karaismailoğlu: 'Ülkemizin huzuru için onurlu ve kutsal bir mücadele veriyoruz'
Karaismailoğlu: 'Ülkemizin huzuru için onurlu ve kutsal bir mücadele veriyoruz'
Karaismailoğlu: 'Ülkemizin huzuru için onurlu ve kutsal bir mücadele veriyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Donald Trump Vladimir Putin Fahrettin Koca Erkan Kandemir
Magazin Ata Demirer Ajda Pekkan Yasemin Özilhan Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Gökhan Töre Malcolm Thomas Steven Gerrard Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Hatay Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaismailoğlu: "Ülkemizin huzuru için onurlu ve kutsal bir mücadele veriyoruz" - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 13:12:41. #1.15#
title