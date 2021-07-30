Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok"
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Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye genelinde devam eden yangınlarla ilgili olarak ulaştırma ve haberleşme açısından bir sıkıntı bulunmadığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye genelinde devam eden yangınlarla ilgili olarak ulaştırma ve haberleşme açısından bir sıkıntı bulunmadığını bildirdi.

Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da bulunduğu Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezinde yaptığı açıklamada, yangınların söndürülmesi için topyekun bir seferberlik içinde olunduğunu söyledi.

En kısa zamanda bu yangınları söndürme çabasında olunduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Amacımız inşallah olumlu gelişmeleri sizlere kısa zamanda aktarmak. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Allah tüm çalışma arkadaşlarımıza güç, kuvvet versin. Biz de onlara destek olmak için bölgelerdeyiz. Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Yine de mobil baz istasyonlarımız her ihtimale karşın bölgelerde faaliyet halindeler. Kapasitelerimizi artırdık. İnşallah hep birlikte bu sıkıntılarımızın üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bizim daha önceki tecrübelerimizde de yaşandığı gibi bu sıkıntıların bu sorunların üzerinden en kısa zamanda devletimizin büyük gücüyle geleceğiz. Bu yangınları bertaraf etmek için bütün çaba gösteren arkadaşlarımıza Allah'tan yardım diliyorum."

Karaismailoğlu: 'Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok'
Karaismailoğlu: 'Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok'
Karaismailoğlu: 'Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok'
Karaismailoğlu: 'Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok'
Karaismailoğlu: 'Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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