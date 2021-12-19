Karaismailoğlu: "(Turksat 5B) Veri iletişim kapasitemizi 20 kat artıracak" - Haberler
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Karaismailoğlu: "(Turksat 5B) Veri iletişim kapasitemizi 20 kat artıracak"

AA / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Türksat 5B uydusunun roketten ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Türksat 5B uydusunun roketten ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde "TURKSAT 5B Uydu Fırlatma Töreni"ne katıldı. (7)

Karaismailoğlu: (Turksat 5B) Veri iletişim kapasitemizi 20 kat artıracak

Karaismailoğlu: (Turksat 5B) Veri iletişim kapasitemizi 20 kat artıracak

Karaismailoğlu: (Turksat 5B) Veri iletişim kapasitemizi 20 kat artıracak

AA / Mutlu Erdem - Son Dakika Haberleri

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