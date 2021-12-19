Karaismailoğlu: "(Turksat 5B) Veri iletişim kapasitemizi 20 kat artıracak"
AA / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Türksat 5B uydusunun roketten ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Türksat 5B uydusunun roketten ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde "TURKSAT 5B Uydu Fırlatma Töreni"ne katıldı. (7)