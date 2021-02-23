Karaismailoğlu: "5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz ve bundan da gurur duyacağız"
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Karaismailoğlu: "5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz ve bundan da gurur duyacağız"

23.02.2021 14:06 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:18

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haberleşme Teknoloji Kümelenmesi Toplantısı'nda konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Toplantının sona ermesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haberleşme Teknoloji Kümelenmesi Toplantısı'nda konuştu. (2)

Karaismailoğlu: '5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz ve bundan da gurur duyacağız'
Karaismailoğlu: '5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz ve bundan da gurur duyacağız'
Karaismailoğlu: '5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz ve bundan da gurur duyacağız'
Karaismailoğlu: '5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz ve bundan da gurur duyacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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