Karaismailoğlu: "Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karaismailoğlu: "Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor."

12.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:31
Karaismailoğlu:

Karaismailoğlu: "Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor.

Karaismailoğlu: "Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

İlgili Haberler

Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13,2'ye geriledi
Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13,2'ye geriledi
Organik tarımda 200 ürünle 200 milyon dolar ihracat
Organik tarımda 200 ürünle 200 milyon dolar ihracat
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Tsunamiden zarar gören esnaflarımıza 50 bin TL'ye kadar TESKOMB üzerinden hibe vereceğiz'
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Tsunamiden zarar gören esnaflarımıza 50 bin TL'ye kadar TESKOMB üzerinden hibe vereceğiz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Varank Abdülhamit Gül
Magazin Madonna Uğur Mumcu Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Tamer Tuna Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Erkek Medya Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaismailoğlu: "Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor." - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 11:34:22. #1.15#
title