Karaismailoğlu: "Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor."
12.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:31
Karaismailoğlu: "Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor.
Karaismailoğlu: "Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır