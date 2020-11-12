Karaismailoğlu: "THY, günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi"
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Karaismailoğlu: "THY, günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi"

12.11.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:26

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (5)

Bakan Karaismailoğlu: "THY, günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi. Türkiye, uçuş ortalamasında Avrupa'da 4. oldu."

Karaismailoğlu: 'THY, günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi'
Karaismailoğlu: 'THY, günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi'
Karaismailoğlu: 'THY, günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi'
Karaismailoğlu: 'THY, günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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