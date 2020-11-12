Karaismailoğlu: "THY, günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi"
12.11.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:26
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (5)
Bakan Karaismailoğlu: "THY, günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi. Türkiye, uçuş ortalamasında Avrupa'da 4. oldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk