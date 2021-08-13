Karaismailoğlu: "Sinop'ta 6 vatandaşımız maalesef vefat etti"
Sinop Ayancık'taki AFAD Koordinasyon Merkezi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop Ayancık'taki AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Sinop Ayancık'taki AFAD Koordinasyon Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop Ayancık'taki AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş