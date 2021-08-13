Karaismailoğlu: "Sinop'ta 6 vatandaşımız maalesef vefat etti"
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Karaismailoğlu: "Sinop'ta 6 vatandaşımız maalesef vefat etti"

Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Sinop Ayancık'taki AFAD Koordinasyon Merkezi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop Ayancık'taki AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Sinop Ayancık'taki AFAD Koordinasyon Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop Ayancık'taki AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu: 'Sinop'ta 6 vatandaşımız maalesef vefat etti'
Karaismailoğlu: 'Sinop'ta 6 vatandaşımız maalesef vefat etti'
Karaismailoğlu: 'Sinop'ta 6 vatandaşımız maalesef vefat etti'
Karaismailoğlu: 'Sinop'ta 6 vatandaşımız maalesef vefat etti'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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