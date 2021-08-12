Karaismailoğlu: "Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun...
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Karaismailoğlu: "Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun...

Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları SİNOP - Bakan Karaismailoğlu: "Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları

SİNOP - Bakan Karaismailoğlu: "Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor"

Karaismailoğlu: 'Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun...
Karaismailoğlu: 'Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun...
Karaismailoğlu: 'Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun...
Karaismailoğlu: 'Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: 'Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız...
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: "Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız...
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu bildirdi.
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Karaismailoğlu: "Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun... - Haberler
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