Karaismailoğlu: "Ormanla santral arasına yol koridoru açtık. Bu koridor sayesinde Yeniköy Termik Santralini güvence altına aldık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaismailoğlu: "Ormanla santral arasına yol koridoru açtık. Bu koridor sayesinde Yeniköy Termik Santralini güvence altına aldık"

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması Nene Hatun Gemisi'nden detaylar AA muhabiri Durmuş Genç'in anonsu MUĞLA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nene Hatun Gemisi'nde açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması

Nene Hatun Gemisi'nden detaylar

AA muhabiri Durmuş Genç'in anonsu MUĞLA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nene Hatun Gemisi'nde açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu: 'Ormanla santral arasına yol koridoru açtık. Bu koridor sayesinde Yeniköy Termik Santralini güvence altına aldık'
Karaismailoğlu: 'Ormanla santral arasına yol koridoru açtık. Bu koridor sayesinde Yeniköy Termik Santralini güvence altına aldık'
Karaismailoğlu: 'Ormanla santral arasına yol koridoru açtık. Bu koridor sayesinde Yeniköy Termik Santralini güvence altına aldık'
Karaismailoğlu: 'Ormanla santral arasına yol koridoru açtık. Bu koridor sayesinde Yeniköy Termik Santralini güvence altına aldık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Muslera Caner Erkin Hakan Reçber Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karaismailoğlu: "Ormanla santral arasına yol koridoru açtık. Bu koridor sayesinde Yeniköy Termik Santralini güvence altına aldık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 17:51:38. #1.14#

title