Karaismailoğlu: "Ormanla santral arasına yol koridoru açtık. Bu koridor sayesinde Yeniköy Termik Santralini güvence altına aldık"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması Nene Hatun Gemisi'nden detaylar AA muhabiri Durmuş Genç'in anonsu MUĞLA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nene Hatun Gemisi'nde açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması
Nene Hatun Gemisi'nden detaylar
AA muhabiri Durmuş Genç'in anonsu MUĞLA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nene Hatun Gemisi'nde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç