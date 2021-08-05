Karaismailoğlu: "(Orman yangınları) Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızla karşılanması için etkin bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.