Karaismailoğlu: "Milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı 2023 yılında yörüngeye yerleştireceğiz" - Haberler
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Karaismailoğlu: "Milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı 2023 yılında yörüngeye yerleştireceğiz"

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde açıklamalarda bulundu.

KAYSERİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde açıklamalarda bulundu. (3)

Karaismailoğlu: Milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı 2023 yılında yörüngeye yerleştireceğiz

Karaismailoğlu: Milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı 2023 yılında yörüngeye yerleştireceğiz

Karaismailoğlu: Milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı 2023 yılında yörüngeye yerleştireceğiz

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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