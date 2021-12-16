Karaismailoğlu: "Milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı 2023 yılında yörüngeye yerleştireceğiz"
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde açıklamalarda bulundu.
KAYSERİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde açıklamalarda bulundu. (3)