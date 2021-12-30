Karaismailoğlu: "2022 yılı kent içi raylı sistem projelerinin hayata geçeceği bir yıl olacak"
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tünel İşletme Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
BOLU (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tünel İşletme Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (2)