Karaismailoğlu: "2022 yılı kent içi raylı sistem projelerinin hayata geçeceği bir yıl olacak" - Haberler
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Karaismailoğlu: "2022 yılı kent içi raylı sistem projelerinin hayata geçeceği bir yıl olacak"

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tünel İşletme Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

BOLU (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tünel İşletme Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (2)

Karaismailoğlu: 2022 yılı kent içi raylı sistem projelerinin hayata geçeceği bir yıl olacak

Karaismailoğlu: 2022 yılı kent içi raylı sistem projelerinin hayata geçeceği bir yıl olacak

Karaismailoğlu: 2022 yılı kent içi raylı sistem projelerinin hayata geçeceği bir yıl olacak

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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