Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyulu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı hattı 21 Aralık'ta hizmete açılacak. Böylece 400 kilometre hat tamamlanacak."
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Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyulu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı hattı 21 Aralık'ta hizmete açılacak. Böylece 400 kilometre hat tamamlanacak."

12.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:04
Karaismailoğlu:

Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyulu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı hattı 21 Aralık'ta hizmete açılacak.

Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyulu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı hattı 21 Aralık'ta hizmete açılacak. Böylece 400 kilometre hat tamamlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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