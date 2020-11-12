Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyulu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı hattı 21 Aralık'ta hizmete açılacak. Böylece 400 kilometre hat tamamlanacak."
12.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:04
Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyulu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı hattı 21 Aralık'ta hizmete açılacak.
Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyulu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı hattı 21 Aralık'ta hizmete açılacak. Böylece 400 kilometre hat tamamlanacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık