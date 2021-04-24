Karaismailoğlu: "Kop Dağı Tüneliyle birlikte yılda 50 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlanacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BAYBURT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KOP Tüneli önünde açıklamalarda bulundu.