Karaismailoğlu: "Kop Dağı Tüneliyle birlikte yılda 50 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlanacak"
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Karaismailoğlu: "Kop Dağı Tüneliyle birlikte yılda 50 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlanacak"

Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BAYBURT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KOP Tüneli önünde açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BAYBURT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KOP Tüneli önünde açıklamalarda bulundu. (1)

Karaismailoğlu: 'Kop Dağı Tüneliyle birlikte yılda 50 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlanacak'
Karaismailoğlu: 'Kop Dağı Tüneliyle birlikte yılda 50 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlanacak'
Karaismailoğlu: 'Kop Dağı Tüneliyle birlikte yılda 50 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlanacak'
Karaismailoğlu: 'Kop Dağı Tüneliyle birlikte yılda 50 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlanacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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