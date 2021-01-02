Karaismailoğlu: "Kömürhan Köprüsü ve Tüneli hepimiz için iftihar vesilesi olan projelerimizden biridir"
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Karaismailoğlu: "Kömürhan Köprüsü ve Tüneli hepimiz için iftihar vesilesi olan projelerimizden biridir"

02.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ELAZIĞ -(AA) -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ'da Kömürhan Köprüsü'nün açılış töreninde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

ELAZIĞ -(AA) -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ'da Kömürhan Köprüsü'nün açılış töreninde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yaptığımız yollar, köprüler ve tünellerle insanımızın bereketine bereket katmak, iş olanaklarını artıracak yeni yatırımlara zemin hazırlamak, çiftçimizin, sanayicimizin ticaretine omuz vermek için çalışıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Kömürhan Köprüsü ve Kömürhan Tüneli de bu azimle, memleketin her köşesine inşa ettiğimiz eserlerden yalnızca biridir."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Kömürhan Köprüsü ve Tüneli hepimiz için iftihar vesilesi olan projelerimizden biridir. Projemiz, tamamen Türk mühendis ve işçilerin bilgisi, deneyimi ve alın teriyle gerçekleştirilmiştir. Her geçen gün ulaşım ve haberleşme projelerimizde yerli ve milli teknolojilerimizin, kaynaklarımızın ve bilgi birikimimizin payını artırmaya devam edeceğiz."

Karaismailoğlu: 'Kömürhan Köprüsü ve Tüneli hepimiz için iftihar vesilesi olan projelerimizden biridir'
Karaismailoğlu: 'Kömürhan Köprüsü ve Tüneli hepimiz için iftihar vesilesi olan projelerimizden biridir'
Karaismailoğlu: 'Kömürhan Köprüsü ve Tüneli hepimiz için iftihar vesilesi olan projelerimizden biridir'
Karaismailoğlu: 'Kömürhan Köprüsü ve Tüneli hepimiz için iftihar vesilesi olan projelerimizden biridir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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