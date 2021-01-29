Karaismailoğlu: "Türkiye, Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldi"
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Karaismailoğlu: "Türkiye, Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldi"

29.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:18

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile katıldığı "Türkiye'den Çin'e Bor Madeni İhracat Treni Uğurlama Töreni"nde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile katıldığı "Türkiye'den Çin'e Bor Madeni İhracat Treni Uğurlama Töreni"nde konuştu. (5)

Karaismailoğlu: 'Türkiye, Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldi'
Karaismailoğlu: 'Türkiye, Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldi'
Karaismailoğlu: 'Türkiye, Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldi'
Karaismailoğlu: 'Türkiye, Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldi'
Karaismailoğlu: 'Türkiye, Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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