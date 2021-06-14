Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz"
Kazı alanından görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Toplu fotoğraf çekimi Kazı çalışmasının başlatılması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Sistem Hattı TBM Kazı Başlangıç Töreni"ne katıldı.
Kazı alanından görüntüler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Toplu fotoğraf çekimi
Kazı çalışmasının başlatılması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Sistem Hattı TBM Kazı Başlangıç Töreni"ne katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz