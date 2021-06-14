Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz"
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Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz"

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Kazı alanından görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Toplu fotoğraf çekimi Kazı çalışmasının başlatılması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Sistem Hattı TBM Kazı Başlangıç Töreni"ne katıldı.

Kazı alanından görüntüler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Toplu fotoğraf çekimi

Kazı çalışmasının başlatılması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Sistem Hattı TBM Kazı Başlangıç Töreni"ne katıldı. (2)

Karaismailoğlu: 'Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz'
Karaismailoğlu: 'Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz'
Karaismailoğlu: 'Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz'
Karaismailoğlu: 'Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Fabrikadan sızan kimyasal madde gökyüzünü turuncuya boyadı
Fabrikadan sızan kimyasal madde gökyüzünü turuncuya boyadı
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Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz" - Haberler
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