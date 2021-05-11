Karaismailoğlu: "(İyidere Lojistik Limanı) Projemizi Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açmayı planlıyoruz"
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Karaismailoğlu: "(İyidere Lojistik Limanı) Projemizi Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açmayı planlıyoruz"

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İyidere Lojistik Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İyidere Lojistik Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu. (1)

"Rize-Artvin Havalimanını bu yıl sonunda hizmete açıyoruz. 3 milyon metrekare denize dolgu dünyanın en büyük havalimanlarından birisini yapıyoruz"

"Rize'de yapmakta olduğumuz önemli deniz yatırımı kuşkusuz İyidere Limanı. Geçtiğimiz yıl başladığımız projemizi Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açmayı planlıyoruz"

"Yıllık 13 milyon ton kapasiteli Rize İyidere Lojistik Limanı projesinin GSYİH etkisi 192 milyon dolar, üretime etkisi 428 milyon dolardan fazla olacaktır"

Karaismailoğlu: '(İyidere Lojistik Limanı) Projemizi Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açmayı planlıyoruz'
Karaismailoğlu: '(İyidere Lojistik Limanı) Projemizi Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açmayı planlıyoruz'
Karaismailoğlu: '(İyidere Lojistik Limanı) Projemizi Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açmayı planlıyoruz'
Karaismailoğlu: '(İyidere Lojistik Limanı) Projemizi Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açmayı planlıyoruz'
Karaismailoğlu: '(İyidere Lojistik Limanı) Projemizi Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açmayı planlıyoruz'
Karaismailoğlu: '(İyidere Lojistik Limanı) Projemizi Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açmayı planlıyoruz'
Karaismailoğlu: '(İyidere Lojistik Limanı) Projemizi Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açmayı planlıyoruz'
Karaismailoğlu: '(İyidere Lojistik Limanı) Projemizi Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açmayı planlıyoruz'
Karaismailoğlu: '(İyidere Lojistik Limanı) Projemizi Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açmayı planlıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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