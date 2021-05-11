Karaismailoğlu: "(İkizdere Cevizlik Taş Ocağı) Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İyidere Lojistik Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu.