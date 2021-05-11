Karaismailoğlu: "(İkizdere Cevizlik Taş Ocağı) Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaismailoğlu: "(İkizdere Cevizlik Taş Ocağı) Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır"

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İyidere Lojistik Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İyidere Lojistik Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu. (3)

"Projelerimiz, yapımları sırasında 2 yıl minimum düzeyde sıkıntı verebilir. Fakat projelerimiz en az 200 yıl ülkemize hizmet edecektir"

"2023 yılında tamamlayacağımız İyidere Lojistik Limanıyla da Rize'mizi lojistik üssü yapacağız"

"Dün üçüncü köprüye, İstanbul havalimanına, şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün burada Rize İkizdereli kardeşlerimizi yalanlarıyla maalesef kandırmaya çalışıyorlar"

"Rize İkizdere'de oynanan oyun ise sadece taşocağı ve çevre hassasiyeti değil, sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır"

Karaismailoğlu: '(İkizdere Cevizlik Taş Ocağı) Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır'
Karaismailoğlu: '(İkizdere Cevizlik Taş Ocağı) Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır'
Karaismailoğlu: '(İkizdere Cevizlik Taş Ocağı) Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır'
Karaismailoğlu: '(İkizdere Cevizlik Taş Ocağı) Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

KARAKÖY'DE BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA SALDIRAN KADINA VERİLEN CEZANIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI
KARAKÖY'DE BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA SALDIRAN KADINA VERİLEN CEZANIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI
Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü
Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü
Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Demet Akalın Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Serdar Aziz Samet Aybaba Yılmaz Vural
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karaismailoğlu: "(İkizdere Cevizlik Taş Ocağı) Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 13:39:39. #1.14#

title