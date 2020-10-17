Karaismailoğlu: "Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır"
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Karaismailoğlu: "Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır"

17.10.2020 12:07 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:14

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Elazığ Havamanında yapımı devam eden 2.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Elazığ Havamanında yapımı devam eden 2. pisten inceleme yapması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Elazığ Valiliğini ziyaret etmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır. Önemli yatırımlar yaparak 2003'te 26 olan aktif havalimanı sayımızı son 18 yılda 56'ya çıkarmamız da bunun bir göstergesi. Yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında havadaki gücümüz daha da artacaktır."

Karaismailoğlu: 'Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır'
Karaismailoğlu: 'Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır'
Karaismailoğlu: 'Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır'
Karaismailoğlu: 'Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 12:14:15. #1.14#
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