Karaismailoğlu: "Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Elazığ Havamanında yapımı devam eden 2.