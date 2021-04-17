Karaismailoğlu, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katıldı (3)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun köprüyü incelemesi ve köprü üzerinde yürümesi Bakan Karaismailoğlu'nun köprü üzerinde fotoğraf çektirmesi Açılış kurdelesinin kesilmesi Törene ait detaylar BATMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman'ın Hasankeyf...