Karaismailoğlu, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katıldı (3)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun köprüyü incelemesi ve köprü üzerinde yürümesi Bakan Karaismailoğlu'nun köprü üzerinde fotoğraf çektirmesi Açılış kurdelesinin kesilmesi Törene ait detaylar BATMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman'ın Hasankeyf...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun köprüyü incelemesi ve köprü üzerinde yürümesi
Bakan Karaismailoğlu'nun köprü üzerinde fotoğraf çektirmesi
Açılış kurdelesinin kesilmesi
Törene ait detaylar BATMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katıldı. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık