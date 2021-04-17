Karaismailoğlu, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katıldı (2)
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Karaismailoğlu, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katıldı (2)

Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene canlı bağlantıyla katılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Kurdele kesimi BATMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene canlı bağlantıyla katılması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Kurdele kesimi BATMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katıldı. (2)

Karaismailoğlu, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katıldı (2)
Karaismailoğlu, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katıldı (2)
Karaismailoğlu, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katıldı (2)
Karaismailoğlu, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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