Karaismailoğlu, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katıldı (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene canlı bağlantıyla katılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Kurdele kesimi BATMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene canlı bağlantıyla katılması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Kurdele kesimi BATMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan