Karaismailoğlu: "En kaliteli ulaştırma alt yapı projelerini yapıyoruz"
23.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:40
Ankara Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli inşaatından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Nallıhan İlçesi'nde incelemelerde bulundu.
Ankara Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli inşaatından
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Nallıhan İlçesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden Ankara Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli inşaatını da gezerek yetkililerden bilgi aldı ve sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat