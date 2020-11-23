Karaismailoğlu: "En kaliteli ulaştırma alt yapı projelerini yapıyoruz"

Ankara Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli inşaatından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Nallıhan İlçesi'nde incelemelerde bulundu.