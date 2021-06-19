Karaismailoğlu: "Eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak için gece gündüz alın teri döküyoruz"

Isparta-Burdur Dostluk Yolu Şantiyesi'nin drone ile görüntülenmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun basın açıklaması BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Isparta-Burdur Dostluk Yolu Şantiyesinde açıklamalarda bulundu.