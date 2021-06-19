Karaismailoğlu: "Eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak için gece gündüz alın teri döküyoruz"
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Karaismailoğlu: "Eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak için gece gündüz alın teri döküyoruz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

Isparta-Burdur Dostluk Yolu Şantiyesi'nin drone ile görüntülenmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun basın açıklaması BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Isparta-Burdur Dostluk Yolu Şantiyesinde açıklamalarda bulundu.

Isparta-Burdur Dostluk Yolu Şantiyesi'nin drone ile görüntülenmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun basın açıklaması BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Isparta-Burdur Dostluk Yolu Şantiyesinde açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu: 'Eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak için gece gündüz alın teri döküyoruz'
Karaismailoğlu: 'Eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak için gece gündüz alın teri döküyoruz'
Karaismailoğlu: 'Eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak için gece gündüz alın teri döküyoruz'
Karaismailoğlu: 'Eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak için gece gündüz alın teri döküyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Karaismailoğlu: "Eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak için gece gündüz alın teri döküyoruz" - Haberler
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