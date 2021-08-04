Karaismailoğlu: "Dünyada ender görülen afetlerden bir tanesi var şu anda. İnşallah bunun da kısa sürede üstesinden geleceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon...