Karaismailoğlu: "Coğrafi konum avantajlarını fırsata çevirmeliyiz" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaismailoğlu: "Coğrafi konum avantajlarını fırsata çevirmeliyiz"

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye gelmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da "AK Parti Ankara İl Başkanlığı...

ANTALYA (AA) - AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye gelmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da "AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu. (1)

Karaismailoğlu: Coğrafi konum avantajlarını fırsata çevirmeliyiz

Karaismailoğlu: Coğrafi konum avantajlarını fırsata çevirmeliyiz

Karaismailoğlu: Coğrafi konum avantajlarını fırsata çevirmeliyiz

HSK'dan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme

HSK'dan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme

 Türkiye'nin savaş uçağından heyecanlandıran görüntüler olacak! Tanıtımı yayınlandı

Türkiye'nin savaş uçağından heyecanlandıran görüntüler olacak! Tanıtımı yayınlandı

 14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırdı iddiası! 'Kızınız bizim elimizde' diye mesaj göndermişler

14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırdı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj göndermişler

AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title