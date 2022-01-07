Karaismailoğlu: "Coğrafi konum avantajlarını fırsata çevirmeliyiz"
AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel
AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye gelmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da "AK Parti Ankara İl Başkanlığı...
ANTALYA (AA) - AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye gelmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da "AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu. (1)