Karaismailoğlu: "(Çin'e giden ilk ihracat treni) Akşam itibarıyla Azerbaycan'a varmasını tahmin ediyoruz"
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Karaismailoğlu: "(Çin'e giden ilk ihracat treni) Akşam itibarıyla Azerbaycan'a varmasını tahmin ediyoruz"

09.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Soru soran basın mensubu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Akyurt yolunda incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Soru soran basın mensubu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Akyurt yolunda incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu: '(Çin'e giden ilk ihracat treni) Akşam itibarıyla Azerbaycan'a varmasını tahmin ediyoruz'
Karaismailoğlu: '(Çin'e giden ilk ihracat treni) Akşam itibarıyla Azerbaycan'a varmasını tahmin ediyoruz'
Karaismailoğlu: '(Çin'e giden ilk ihracat treni) Akşam itibarıyla Azerbaycan'a varmasını tahmin ediyoruz'
Karaismailoğlu: '(Çin'e giden ilk ihracat treni) Akşam itibarıyla Azerbaycan'a varmasını tahmin ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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