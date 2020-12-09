Karaismailoğlu: "(Çin'e giden ilk ihracat treni) Akşam itibarıyla Azerbaycan'a varmasını tahmin ediyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Soru soran basın mensubu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Akyurt yolunda incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.