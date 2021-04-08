Karaismailoğlu: "Bütün dünyada örnek olarak gösterilen, yap-işlet-devret projelerini yapmaya devam edeceğiz"
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Karaismailoğlu: "Bütün dünyada örnek olarak gösterilen, yap-işlet-devret projelerini yapmaya devam edeceğiz"

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Yap işlet devret modeli ile yüksek bütçeli projeleri çok kısa sürede bitiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Yap işlet devret modeli ile yüksek bütçeli projeleri çok kısa sürede bitiriliyor."

Karaismailoğlu: 'Bütün dünyada örnek olarak gösterilen, yap-işlet-devret projelerini yapmaya devam edeceğiz'
Karaismailoğlu: 'Bütün dünyada örnek olarak gösterilen, yap-işlet-devret projelerini yapmaya devam edeceğiz'
Karaismailoğlu: 'Bütün dünyada örnek olarak gösterilen, yap-işlet-devret projelerini yapmaya devam edeceğiz'
Karaismailoğlu: 'Bütün dünyada örnek olarak gösterilen, yap-işlet-devret projelerini yapmaya devam edeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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