Karaismailoğlu: "Bütün derdimiz milletimizin duasını almak"
25.09.2020 13:45 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:51
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun valilik ziyareti Bakan Karaismailoğlu'nun belediye ziyareti Sokakta dolaşması ve vatandaşlarla sohbeti Bakan Karaismailoğlu'nun AK Parti Trabzon İl Başkanlığı ziyareti Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun valilik ziyareti
Bakan Karaismailoğlu'nun belediye ziyareti
Sokakta dolaşması ve vatandaşlarla sohbeti
Bakan Karaismailoğlu'nun AK Parti Trabzon İl Başkanlığı ziyareti
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik