Karaismailoğlu: "Bütün derdimiz milletimizin duasını almak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun valilik ziyareti Bakan Karaismailoğlu'nun belediye ziyareti Sokakta dolaşması ve vatandaşlarla sohbeti Bakan Karaismailoğlu'nun AK Parti Trabzon İl Başkanlığı ziyareti Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...