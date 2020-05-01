Karaismailoğlu: Bu yılın sonunda Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Bu yılın sonunda, Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 6'ncı kesimi İzmit Kavşağı ve Akyazı kesimiyle birlikte tamamlayarak 400 kilometrelik yolla Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacağız." dedi.