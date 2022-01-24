Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu - Haberler
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Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğini ziyareti Adil Karaismailoğlu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'dan bilgi alması BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli Bakım...

BOLU (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğini ziyareti

Adil Karaismailoğlu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'dan bilgi alması BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğini ziyaret etti. (2)

Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu

Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu

Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Adil Karaismailoğlu, Toros Dağları, Bolu, Güncel, Haber

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