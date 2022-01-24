Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğini ziyareti Adil Karaismailoğlu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'dan bilgi alması BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli Bakım...