Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğini ziyareti Adil Karaismailoğlu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'dan bilgi alması BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli Bakım...
BOLU (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğini ziyareti
Adil Karaismailoğlu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'dan bilgi alması BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğini ziyaret etti. (2)